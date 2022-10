OTSEÜLEKANNE ⟩ Eesti vormelitalent läheb jahtima kuldset duublit

Eile esimeselt kohalt startinud ning võidu noppinud Aron läheb täna jahtima kuldset duublit, kui alustab teist sõitu neljandalt kohalt. Sarja üldliider Dino Beganovic pääseb rajale 10. kohalt ehk Aronil on hea võimalus haugata põhikonkurendilt suuri punkte.

Seni on eestlane kogunud 201 silma, millega jätkab kolmandal positsioonil. Seejuures on Aronil võimalus endiselt sarja meistriks tulla, kuna Beganovic leppis 11. kohaga ning punkte ei teeninud.

Rootslase edu on kolm etappi enne hooaja lõppu 52 punkti. Maksimaalselt on võimalik teenida 75 silma. Teisel positsioonil jätkab Itaalia talent Gabriele Minì, kellel kirjas 209 punkti.