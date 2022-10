Kodakondsust vahetada soovinud Venemaa sportlastele pandi käsi ette

Eranditeks on siinkohal tennis, jalgrattasport ja sambo, kus venelastel tuleb võistelda neutraalsetena, ning poks, mis äsja venelasest presidendi Umar Kremljov initsiatiivil Venemaa atleetid taas võistlema lubas.

Ülejäänud aladel on venelastel tulnud rahvusvahelisi võistlusi aga pealt vaadata ning kuigi ringleb erinevaid kuulujutte, ei näi see laias pildis ka lähiajal kuidagi muutuvat. See aga ei tähenda, et meie idanaabrid ei otsiks viise, taas võistlustulle naasmiseks.

Nii mõnedki Venemaa sportlased on võistluskeelust tulenevalt näiteks üritanud kodakondsust vahetada. Sarnast skeemitamist üritasid ära kasutada ka kaks Venemaa talisportlast, kellele Rahvusvaheline suusaliit (FIS) aga käe ette pani.

Norra väljaanne Nettavisen kirjutab, et Venemaa atleedid lootsid võtta Iisraeli passi lootuses, et neil õnnestub seeläbi juba sel talvel võistlustulle naasta, kuid said sellele FISist eitava vastuse.

See oli aga üks väheseid asju, mida väljaandele FISist kinnitati. Kaudselt lisati veel, et taotlused lükati tagasi, kuna need esitati pärast tähtaja kukkumist, ent mis ala sportlastega tegu oli, sellest FISi ametnikud vaikisid.