OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver/TalTech võõrustab hooaja esimeses kodumängus lätlasi

Enne mängu:

Liigatabelis on Tartu Bigbankil liidrina koos 10 punkti, Selver/TalTechil teisena 8 ja Barrus Võru Võrkpalliklubil kolmandana 6 punkti. Neljas on 5 punktiga RTU/Robežsardze/Jūrmala, viies 4 silma kogunud Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 3 punktiga Pärnu VK ja viimane samuti 3 punktiga Jekabpilsi Luši.

Tallinna klubi peatreeneri Andres Toobali jaoks on see peatreenerina esimene ametlik mäng kodusaalis. «See fakt iseenesest suuri emotsioone ei tekita, aga muidugi ootame publikut saali ja loodame neilt tuge saada. Samuti võiks meeskond olla nüüdseks saali eripäradega harjunud ja võiksime suuta seda enda kasuks pöörata,» ütles Toobal saali madala lae kohta.

Selver/TalTechi tabeliseis on hea, seni on saadud üks kaotus, ent juhendaja sõnul pole võidud tulnud kindlalt. «Lätist tulime küll tagasi 6 punktiga, aga kerget ei olnud seal midagi ja Daugavpilsi mängu krobeline algus oleks võinud kalliks maksma minna, viies geim ei olnud kaugel. Ja see oleks võinud ka teist mängu mõjutada. Mulle tundub, et meil tekib rahulolu tunne liiga lihtsalt, pärast Tartu alistamist juhtus sama. Tegelikult asjad nii lihtsalt ei käi ja peame ise ennast suruma, et mugavustsoonist välja tuleksime,» analüüsis Toobal.