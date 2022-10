Anett Kontaveit on jooksvas edetabelis langenud kolmandalt kohalt tublisti allapoole

Mehhikos Guadalajaras toimub sel nädalal naistennisistide viimane suurem võistlus enne aastat lõpetavat finaalturniiri. Juba enne selle tulemuste kokku löömist on selge, et Eesti esireket Anett Kontaveit pudeneb kolmandalt kohalt allapoole. Küsimus on selles, kui palju.