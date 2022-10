See on alles karistus: jalgpallur sai kümneaastase mängukeelu

29-aastane Isaac osales eelmise aasta novembris peetud kohtumises Shrewsbury Towniga, mille Stratford kaotas 1:5. Hiljem tuli välja, et ta tegi tahtlikult kollase kaardi väärilise vea, see kuulus koos sõpradega panustamise skeemi, vahendas BBC. Inglismaa jalgpalliliidu distsiplinaarkomitee raporti kohaselt pandi panuseid sellele, et Isaac saab mängus kollase kaardi. Ta sai selle 83. minutil.