Kataloonia rallil hinnatakse teiste Hyundai meeste võimalusi Tänaku omadest paremaks

Barry vaatles tosinat eeldatavalt tugevamat sõitjat eraldi. Tänaku juurde jõudes tõdes ta, et ehkki MM-tiitli võimalus lipsas eelmisel rallil käest, on hooaja teisel poolel teeninud kõige enam punkte just eestlasest piloot.

Tänaku parim tulemus – teine koht – Katalooniast pärineb 2019. aastast, mil ta just seal kindlustas MM-tiitli.

Tänavuse ralli eelsed mõtted võttis Barry kokku lühidalt: «Tänakut ei saa võiduheitlusest mitte kunagi maha kriipsutada, kuid ilmselt ta pole kolme Hyundai seas selle nädalavahetuse soosik.»

Belglasest meeskonnakaaslane Thierry Neuville võitis Kataloonias 2019. aastal ja mullu.

«Neuville oli kiire nii Horvaatias kui ka Ieperis, on Kataloonias võitnud kahel viimasel korral ning on Salous selgi korral soosik. Loomulikult sõltub see, nagu alati, sellest, kui kiire on tema Hyundai.

Hyundai parimad võimalused avanevad siis, kui rajaolud on muutlikud. Hispaanias nii ei ole. Aga Neuville'i tundes teame, et teda rahuldab ainult esikoht,» kirjutas Barry.

DirtFishi kirjamees aga lisas, et rohkem kui kunagi varem ihkab sel korral koduradadel võitu kolmas Hyundai mees Dani Sordo. Seni on ta viiel korral (2006-2009, 2016) pidanud leppima teise kohaga.

«Mr Järjekindel on ilmselt elu parimas vormis, ta on viiel võistlusel järjest saanud kolmanda koha,» kiitis Barry. Võib meelde tuletada, et Sordo ei osale kaugeltki kõigil rallidel ning jagag tiimi kolmandat autot Oliver Solbergiga.