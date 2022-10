Pärnu tagaliinis on kriis, millele lahendust praegu ei ole

«Alguses pusisime küll, kuid ega see algus ka ideaalne olnud. Oleks tahtnud mõned visked sisse saada, millelt duhh üles võtta, aga nad panid kaitses survet juurde ja ilma tagaliinita on raske korvpalli mängida. Mitte, et tagaliin milleski süüdi oleks, aga praeguses rotatsioonis ei ole seal alati õiged mängijad. Vahetustega läks meil rütm sassi, nad haistasid võimalust ja ajasid mängu füüsiliseks. Lõpuks lõhuti meid ka korvi all ära,» analüüsis Pärnu peatreener Toomas Annuk mängu.