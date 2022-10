Latvala: Ott ja Kalle on MM-sarja kiireimad mehed

Tänavu sõidavad Toyota rallitiimis täiskohaga Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans ning kolmandat autot jagavad Esapekka Lappi ja Sebastien Ogier. Kuigi Latvala on korduvalt maininud, et sooviks jätta sama koosseisu tulevaks aastaks, siis hetkel veel seda kivisse ei ole raiutud.

«Osad sõitjad on meiega ühendust võtnud,» tunnistas soomlane Dirtfishile.

«Sõitjate koosseisu osas peame otsustama aasta lõpus, aga kahjuks hetkel on veel lepingulisi asju, mis on lahtised, nii et mul ei ole hetkel midagi jagada. Loodan, et Jaapaniks on asjad selged ja saame sõitjad seal välja kuulutada,» jätkas Latvala.

«Sebastien on huvitatud osadest rallidest järgmisel aastal, nagu ka Esapekka. Peame saama kõik ilusti töötama ja tegeleme sellega. Aga nagu ma mainisin, siis on teisi sõitjaid, kes on meiega ühendust võtnud. Aga kui me võidame kõik tiitlid selle koosseisuga, siis ma tõstatan küsimuse, kas on mõtet koosseisu muuta? Minu arust mitte. Aga kõik ei olene minust,» vihjas Latvala, et mõned otsused võidakse teha ka tema pea kohal.

Mis saab, kui Latvalal ja teistel tiimi otsustajatel on erinevad arvamused? «Siis peame kaaluma ettevaatlikult, millised eelised oleksid. Teame, et Ott Tänak on kiire sõitja, üks kiiremaid. Ma arvan, et tema ja Kalle on MM-sarja kiireimad. Aga kas oleks tiimile, MM-sarjale hea [kui Tänak meie tiimis oleks?