Tänak keskendub tiimisisesele lahingule: Toyota mehed lendavad rajal ning neid on keeruline püüda

«Kõik töötas hästi, muresid pole,» kinnitas eestlane, et on hädadest viimaks prii, ent lisas seejärel nõutult. «Raske saab olema [teistega] võidelda, kuna mul pole täit enesekindlust piiri peal sõitmiseks.»

Ka õhtul meediaalas tunnistas Tänak, et võidu jahtimine on Hispaanias väga keeruline. Pigem käib võitlus ikkagi meeskonnakaaslase Thierry Neuville'iga ning esimesi liiga palju ei jälgi.

«Püüame vähemalt Neuville kannul püsida. Meil oli ka pärastlõunal mõned probleemid tehnikaga. Loodetavasti saavad need lahenduse. Tegemist oli sarnase murega, millega hommikul tegelema pidime ning sellele peaks ilmselt teisiti lähenema.

Ma ei saa öelda, et oleme Toyota meestega tempos, aga püüame Neuville'iga madistada. Kaks esimest Toyotat lendavad hetkel rajal ning neid on väga keeruline püüda,» lausus Tänak WRC All Live'i vahendusel.