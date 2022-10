FOTO ⟩ Rallisõprade loll nali? Rovanperät ootas pimedas kurvis hirmus üllatus

Kataloonias teisel kohal liikuv Rovanperä oli jõudmas 10. kiiruskatse finišisse, ent eelviimases kurvis oli tee peale sattunud ese, mis ei tohtinuks seal olla. Esialgu võis hinnata, et tegemist on telliskiviga, ent õnneks nõnda polnud.

«Okei katse. Kutid on meist küll veidi kiiremad, kuid üritan samamoodi suruda. Sõidan mugavalt, teised peavad ilmselt suruma. Viimases kurvis oli hirmus hetk, kui keset teed oli järsku mingi suur telliskivi. Kartsin, et see teeb mu auto katki, mistõttu pidin pidurdama, kuid see oli hoopis pehme asi ja läks hästi,» lausus soomlane katse finišis.