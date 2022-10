Tänak punktikatselt maksimumsilmi ei looda: surusin juba praegu, kuid olin esikohast kaugel

«Väike hetk oli, aga ei midagi erilist. Polnud võrreldav eilsega. Täna on tähtis lihtsalt finišisse jõuda, midagi meil püüda pole,» sõnas Tänak katse lõpus, viidates seeläbi laupäeva 14. katse väljaskäigule .

«Üritasin enda jaoks asja veidi põnevamaks teha, sest muidu on nagu on. Mismoodi põnevamaks? Mõned momendid olid, noh,» lausus saarlane, kes pääses punktikatse peaproovil vähemalt rehvipurunemisest. Nimelt varitses salakaval äravooluluuk tee peal nii Craig Breeni, Elfyn Evansit kui ka Kalle Rovanperät.

Varalõunases meediaalas sõnas Tänak, et ta ei läinud täna starti ühegi konkreetse eesmärgiga, vaid üritab katsetega lihtsalt ühele poole saada. Lisaks andis saarlane mõista, et punktikatselt ta täissilmasid ei oota.

«Tegemist on aeglase, kuid väga nõudliku katsega. Kurv-kurvi otsas ja loodan, et selle teine läbimine tuleb meil vähe paremini väljas. Ma surusin juba praegu maksimumi lähistel, ent olin esikohast ikkagi kaugel. Raske on enamat teha, aga eks näis,» sõnas Tänak.