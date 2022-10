Hyundai asejuht on Tänaku lahkumises pettunud

Tänak teatas täna hilisõhtul sotsiaalmeedia vahendusel, et lõpetab Hyundaiga sõlmitud lepingu, sest vajab uut väljakutset. Tema viimaseks ralliks Hyundaiga jääb 10.-13. novembrini sõidetav Jaapani MM-etapp.

Ehkki Moncet on Tänaku lahkumise osas pettunud, on tegemist otsusega, mida tuleb austada, ütles prantslane. «Ta on igasuguse kahtluseta rallimaailma üks paremaid sõitjaid, nagu meil on olnud õnn kolme hooaja jooksul kogeda.

[Tänaku aeg] Hyundais on olnud nagu Ameerika mäed. Meie esimest aastat koos mõjutas koroonapandeemia ning sel aastal oleme seisnud silmitsi hübriidreeglitega, mis on kahtlemata olnud väljakutsuvad.

Ott on olnud tõeline liider, surudes nii end kui ka tiimi otsima arenguvõimalusi ja teed võitudele. Hiljuti oleme saanud meie autoga positiivseid tulemusi.

Jääme teda igatsema, aga see on meile võimalus end uuesti üles ehitada. Mõtlesime järgmise aasta sõitjate üle ning kuigi Tänaku otsus pole see, mida me tahtsime, avab see meile erinevaid võimalusi.

Soovime Otile ja [tema kaardilugejale] Martin Järveojale tulevikuks kõike head,» ütles Moncet.

Eestlane on sel hooajal prantslast korduvalt kritiseerinud. Näiteks on Moncet öelnud, et sooviks saada täiskohaga tiimipealikuks, aga Tänak vastas sellele, et tema arvates poleks see õige käik.