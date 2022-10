Selgusid korvpallikoondise kandidaadid MM-valikmängudeks

«Kõik mängud on koondise jaoks olulised. Maailmameistrivõistlustele kvalifitseerumine pole võib-olla enam nii tõenäoline, aga koondis ei kogune väga tihti ning igal mängul on protsessis oluline roll. Me soovime oma kohta FIBA edetabelis parandada ning samuti on mõnel mängijal võimalus taas koondisega liituda või teha debüüt ning saada väga head mängud Soome ja Rootsiga,» rääkis koondise peatreener Jukka Toijala eelseisvate mängude eel.