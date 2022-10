Neuville pakkus Hyundai sõitjaks tõelist üllatusmeest

Järgmiseks aastaks on Hyundais kindlalt jätkamas vaid Neuville ise. Ott Tänak ja Oliver Solberg lahkuvad meeskonnast – esimene omal soovil, teine mitte –, Dani Sordo tuleviku kohal on veel küsimärk. Kui hispaanlane sõlmib Hyundaiga uue lepingu, on see suure tõenäosusega pooliku koha peale ehk tiimil oleks vaja veel kahte sõitjat.

«Ajapikku saab kõik selgeks. Minult on seda juba paar korda küsitud. Kogenuid sõitjaid on mitmeid, näiteks Andreas Mikkelsen ja Elfyn Evans. Kuigi olen aru saanud, et Elfyn pole saadaval. Pealegi, ka Jari-Matti Latvala on olemas. Teisisõnu, kogenud sõitjaid, kes kohta vääriks, on palju,» rääkis Neuville Kataloonia ralli pressikonverentsil.

Mis puudutab aga Solbergi vallandamist, siis Neuville’i sõnul on tal noormehest kahju. Belglane lausus, et tegelikult võiks Hyundail olla neljas auto, kus mõni noorem sõitja saaks pingevabamalt kogemusi hankida.