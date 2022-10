Hullumeelses tempos liikuv Haaland ohustab peagi suurt rekordit

Haaland on Inglismaa kõrgliigas löönud 11 mänguga 17 väravat. See teeb keskmiselt 1,54 tabamust mängu kohta. Sel hooajal jääb Premier League’is mängida veel 27 kohtumist ning kui Haaland neis kõigis osaleb ja sama tempoga jätkab, lööb ta hooaja peale 58 – 59 väravat.

«Kui ta sama rütmiga jätkab, siis lööb ta kindlasti rekordi üle. Selleks ei pea olema geenius, et sellest aru saada. Kuid jalgpallis võib juhtuda, et ühel hetkel skoorid ja paari päeva pärast enam mitte. Me ei tea seda,» vastas Guardiola rekordit puudutavale küsimusele.

«Kõigil ründajatel, keda karjääri jooksul näinud olen – Samuel Eto'o, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Sergio Agüero –, on ambitsioon väravaid lüüa. See on tavaline. Samamoodi on ka Haalandil,» jätkas Guardiola.