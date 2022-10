Kas Unitedi juurde naasnud Ronaldo võitis peatreeneri usalduse?

Kuigi Ronaldo on tagasi Unitedi treeningutel, siis on väga raske näha tal ka pikemat tulevikku meeskonnas. Mitmed eksperdid usuvad, et portugallane lahkub pärast FIFA maailmameistrivõistlusi Manchesterist ning loodab liituda mõne teise tippklubiga. Kas Ronaldo enne MMi Unitedi eest väljakule saab, on juba ten Hagi otsustada.