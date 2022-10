Hamilton heitis valge rätiku: seeria jätkumiseks peab midagi erakordset juhtuma

37-aastasel Hamiltonil on käsil pöörane seeria. Nimelt on ta suutnud karjääri esimese 15 hooaja jooksul alati vähemalt ühel võidusõidul triumfeerida. Tänavu pole Mercedese esisõitjal ühtegi võitu kirjas ning suure tõenäosusega saab pöörane seeria lõpu.

Hamilton oli seejuures väga lähedal USA GP võitmisele, ent viis ringi enne ruudulipu langemist möödus temast tänavu kahekordseks maailmameistriks kroonitud Max Verstappen, kellele see oli hooaja 13. etapivõiduks.

Kogenud sõitjana tunnetab Hamilton, et tavalistes oludes jääb ta sel hooajal võiduta. «Kui midagi dramaatilist Red Bulliga ei juhtu, siis on ebatõenäoline, et meie kiirusest piisab etapivõiduks. USAs oli meil parim võimalus võita ja seeriat pikendada,» lausus Hamilton.