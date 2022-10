Suurepärast hooaega tegev Kullamäe hüppas esimest korda lati alt läbi

Kullamäe on tänavust hooaega Lietkabelise eest alustanud suurepäraselt. Enne eilset eurosarja kohtumist oli tal kirjas ainult üks kohtumine, kus visanud vähem kui 10 punkti. Seda oktoobri keskpaigas toimunud Leedu kõrgliiga kohtumises Utenase Juventuse vastu, mille Lietkabelis 84:87 kaotas.

Seejuures jätkab Bourg EuroCupi A-alagrupis ainsana täiseduga. Prantsusmaa klubi on teeninud kolmest mängust kolm võitu. Lietkabelis hoiab ühe võidu ja kahe kaotusega üheksandat kohta.

Eilsest kehvast mängust vaatamata on Kullamäe hooaja algus Leedus olnud võimas. Ta on kõikides sarjades visanud keskmiselt 12,1 punkti, millega kuulub meeskonna parimate hulka. Lisaks on tema arvele jäänud 3,6 lauapalli ja 4 korvisöötu.