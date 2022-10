Hispaania portaal: Tänak on troonita kuningas

Scratch välistab selle, et Tänak võiks karjäärile joone alla tõmmata. Pigem usutakse, et hetkel on nii M-Spordil kui ka Toyotal võrdsed võimalused eestlase palkamiseks. Lõpetuseks usutakse, et mistahes meeskonnaga Tänak liitub, on ta alati võimeline esikoha eest heitlema.