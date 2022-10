WRC ametlik häälekandja pakkus Tänaku tuleviku kohta veel ühe versiooni

«Ilmselge valik oleks puhkus (kasutatakse terminit sabat – toim.). Tänak rääkis, et Hyundaiga enneaegselt lepingu lõpetamise taga oli isiklik põhjus ja aasta kodus Eestis perega veeta on üks valikuvõimalus.

See on varem mõne sõitja kasuks töötanud – olenemata sellest, kas pausi võtmine oli nende otsus või mitte. Tänak on endiselt oma võimete tipul või sellele väga lähedal. Ta on üks maailma kiiremaid sõitjaid ja järgmiseks aastaks sõitjakoha leidmine poleks tema jaoks probleem,» kirjutas wrc.com.