Mitme Eesti rallimehe karjääris rolli mänginud Jaapani autotootja lahkub mootorispordist

Suzuki president Toshiro Suzuki sõnas pressiteate vahendusel, et autotootja on otsustanud MotoGP ja kestvussõidu EM-sarjadest loobuda ning raha suunatakse jätkusuutlikuse tagamisest teistesse kohtadesse.

Ühtlasi tähendab see seda, et tegevuse lõpetab ka Suzuki Motor Ibérica, mis ehitas Hispaania ja Portugali kohalike sarjade jaoks autosid. Lisaks sellele osaleti Suzukide roolis ka EM-sarjas ning klassis ERC Open kuulutati tänavu meistriks just Suzuki Motor Ibérica poolt ette valmistatud Suzuki R4ALLY S-iga sõitnud Joan Vinyese.