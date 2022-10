VIDEO ⟩ Manchester Unitedi täht sattus naerualuseks

Tema trikitamine jäi arusaamatuks ka Erik ten Hagile, kes ääreründaja poolajapausil välja vahetas. «Mul ei ole selle trikiga probleeme, kui see on funktsionaalne. Ma nõuan temalt rohkemat – rohkem liinide taha jooksmist, rohkem kasti sisenemist. Kui ta teeb selliseid trikke, siis see on tore, aga need peavad olema funktsionaalsed. Kui sa ei kaota palli, siis on okei trikitada. Ent kui see on trikk lihtsalt trikitamise pärast, siis pean teda parandama,» lausus Manchester Unitedi peatreener matši järel.