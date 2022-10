Ralliajakirjanik: M-Spordi ideaalne sihtmärk pole Tänak, vaid keegi muu

Lindsay kirjutab, et kuigi Tänak oleks M-Spordile hea täiendus, siis rahaliselt ei oleks see võimalik. Ainsaks erandiks oleks, kui eestlane oleks valmis palgas korralikult alla tulema.

Ometi arvab ta, et ideaalne sihtmärk M-Spordile tulevaseks aastaks oleks prantslane Pierre-Louis Loubet, kes tänavugi Ford Puma roolis on teinud kaasa osalise programmi.

Kuigi 2021. aasta läks Loubet jaoks kohutavalt, sest ta suutis kaheksast rallist lõpetada vaid ühe, suutis noormees tulla sellest tugevamana välja ning näitas ajakirjaniku sõnul midagi, mida ükski teine M-Sporti sõitja tänavu ei ole stabiilselt suutnud – ta tõi auto ilma asjadele otsa sõitmata lõppu.

Tõsi, väikseid eksimusi tuli tal ette ja Rally Estonialt tuli üks õnnetum juhtum, kui ta viimasel päeval auto lõhkus, kuid üldiselt suutis ta suuri apsakaid vältida. Kusjuures karmidel kruusarallidel näitas ta hambaid ka tiimi esisõitjale Craig breenile.

Lisaks sellele tõi Lindsay välja, et Loubet’l on tugev rahaline tugi ning Euroopa rallid saaks ta ilmselt juba oma rahakoti pealt ära sõidetud. Kaugemate etappidega läheks keerulisemaks, kuid just nendel võiks M-Sport noormehe arengut toetada ning tema sõidud kinni maksta.

«See pole ilmselt see pusletükk, mille üle M-Spordi fännid kõige rohkem elevil on. Aga see tundub tähtis [tükk]. Pärast seda, kui tunnistati, kuidas auto auto järel on tükkideks sõidetud, vajab M-Sport sõitjat, kellel on potentsiaali, kes näitab arengumärke, kes suudab tiimi rahaliselt toetada ja samal ajal tegelikult ka lõpetab mõned rallid.