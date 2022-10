Kas üks pusletükk paigas? M-Spordi piloot sihib täishooaega

Loubet reputatsioon sai kõva paugu 2021. aastal, kui ta sõitis Hyundai 2C Competitioni eest ning oli WRC-autode seas hooaja peale kõige aeglasem sõitja. Tema hooaeg lõppes varakult pärast seda, kui ta Pariisis auto alla jäi.

Seetõttu olid ootused tema osas tagasihoidlikud, kui selgus, et Loubet teeb M-Spordiga kaasa osa hooajast. Ometi suutis 25-aastane piloot tõestada, et temas on sisu. Ta jõudis kahel korral esinelikusse ning teenis Kreekas ka karjääri esimese katsevõidu.

«Ma arvan, et me tegime ilma vigadeta hooaja, seitse ralli. Okei, Eestis ma puutusin kivi, aga seal oli natuke halba õnne, aga see oli ainuke eksimus, mis ma tegin, nii et ma arvan, et võin enda üle uhke olla,» rääkis Loubet Dirtfishile.

«Saada sõitjast, kes on kaks sekundit kilomeetri peale maas sõitjaks, kes suudab katsevõitude eest võidelda, on hämmastav,» jätkas ta.

Loubet tunnistas ka ise, et oli üllatunud, kui hästi tal läks, kuid tuletas meelde, et ta oli madalamates klassides tugev sõitja ning 2020. aastal krooniti ta WRC2-arvestuses ka maailmameistriks.