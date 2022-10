Tuntud rallimänedžer: oleks ime, kui Suninen Hyundai meeskonnas sõitma ei hakkaks

Alates hetkest, mil Ott Tänak teatas, et lahkub Hyundai meeskonnast, on rallimaailm täiesti kihama löönud. Lõuna-Korea autotootja rallitiimiga seostatakse väga paljusid sõitjaid, ent enim on räägitud kahest-kolmest nimest. Üheks on ka Hyundai Rally2-autoga kihutanud Suninen.

Viimati eelmise aasta lõpus Monza rallil WRC-autoga osalenud soomlane on tänavu näidanud head hoogu WRC2 arvestuses ning Hyundai Rally2-autot kõvasti arendanud. Soomlase mänedžer on veendunud, et tema kliendile tehakse peagi pakkumine.