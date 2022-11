OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver/TalTech jahib võitu visa Läti tiimi vastu

Enne mängu:

Selver/TalTechil on tabelis 15, Ezerzemel 6 punkti. Kuigi Läti klubi on võitnud seni vaid ühe matši, pusitakse kõvasti vastu. Lausa kolm mängu on kaotatatud 2:3.

Tallinna klubi juhendaja Andres Toobal peab mõnda aega hakkama saama ilma ühe liidri Oliver Oravata, kes vigastas viimases mängus hüppeliigest. «Temaga on seis hapu, hetkel ootab ta, et saaks MRTsse aja ja siis selgub täpsem seis, aga teda ei ole ilmselt pikemaks ajaks,» kommenteeris Toobal.

«Viimasest 2:3 kaotusest oleme üle saanud, eks mehed mõistsid mõni päev hiljem samuti, et pigem oli see Tartu vastu võidetud punkt. Tulime pärast ühe liidri kaotust raskest seisust välja ja noor Tristan Täht hoidis oma asjad ilusti korras. Muidugi on Oravat asendada raske, aga selline see olukord hetkel on, usun, et seetõttu suudavad mehed end rohkem kokku võtta.»

Läti klubide vastu ootab tõsine võitlus, usub juhendaja. «Saab näha, kuidas Daugavpils pikalt reisilt tuleb, see pole kõige mugavam. Nende koosseis on samuti üsna õhuke ja palju vangerdamisruumi neil pole, kui põhimehed peaks ebaõnnestuma. Jekabpils tundus eelmises omavahelises mängus mitte väga hea, ent samas alistasid nad RTU 3:0 ja see tähendab, et ju on nende mäng ebastabiilne. Midagi lihtsat ees ei oota ja peame uue olukorraga harjuma,» lisas Toobal.