Selver/TalTech pani Läti esiklubi kindlalt paika

Selver/TalTechil on tabelis 18, parim Läti klubi on nende lähim jälitada 12 punktiga. Laupäeval võitis Selver/TalTech tabeli lõppu jäävat Läti klubi Ezerzeme/DU-d 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).

Tallinna klubi juhendaja Andres Toobal peab mõnda aega hakkama saama ilma ühe liidri Oliver Oravata, kes vigastas hüppeliigest. «Temaga on seis hapu, hetkel ootab ta, et saaks MRTsse aja ja siis selgub täpsem seis, aga teda ei ole ilmselt pikemaks ajaks,» kommenteeris Toobal.

Läti klubi vastu ootab tõsine võitlus, usub juhendaja. «Jekabpils tundus eelmises omavahelises mängus mitte väga hea, ent samas alistasid nad RTU 3:0 ja see tähendab, et ju on nende mäng ebastabiilne. Midagi lihtsat ees ei oota ja peame uue olukorraga harjuma,» lisas Toobal.