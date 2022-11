Tuntud rallimänedžer: Tänakul on järgmiseks hooajaks ainult üks valik

Jouhki tunnistas Iltalehtile antud intervjuus, et Tänaku lahkumine Hyundaist tuli tema jaoks üllatusena. «Muidugi olin kuulnud igasuguseid kuulujutte, aga ma ei arvanud, et lahkumine väga realistlik valik on,» ütles Jouhki.

«Kindlasti mitte Toyotasse,» oli Jouhki enesekindel. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala on samuti öelnud, et sooviks näha praegust sõitjate koosseisu ka tuleval aastal. Pole ka ime, sest sel hooajal võideti nii sõitjate kui ka tootjate MM-tiitlid.

See tähendab, et lauale jääks vaid M-Sport, kuid Jouhki arvates ei ole seegi variant eestlase jaoks väga atraktiivne. «Kõik näevad, et tiimi tase on võrreldest teistega juba drastiliselt alla käinud. Seal ei ole ligilähedaseltki nii palju raha arenduseks kui Toyotas ja Hyundais. Miks peaks Tänak M-Sporti minema, kui ta ei saavuta seal midagi?» küsis soomlane.