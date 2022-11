M-Spordi tiimipealiku salavakal lause: oleme varemgi teinud otsuseid täiesti viimasel minutil

Vanameister Loeb näitas veel head minekut ka Portugalis, Keenias ja Kreekas, kuid erinevad hädad kukutasid ta kõikidel nimetatud etappidel siiski eesmiste seast ning jätsid ta kahel puhul koguni teepervele.

Ülejäänud M-Spordi sõitjad millegi ülemäära meeldivaga tänavu maha pole saanud. Craig Breen on lõpetanud küll kahel puhul poodiumil, kuid tiimi ootused iirlasega seoses olid selgelt kõrgemad. Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ja Pierre-Louis Loubet kulgevad kõik omasoodu, üldjuhul kohtadel 6.–10.

«See on olnud meie jaoks väga keeruline hooaeg, sest pärast Monte Carlot pole meil õnnestunud soovitud tulemusi saavutada,» vahendab rallit.fi tiimipealiku Richard Milleneri sõnu. See aga ei tähenda, et britist šeff oleks püssi põõsasse visanud. Vastupidi, ta näeb vaeva, et kindlustada näiteks Loeb neile ka järgmiseks hooajaks.

«Seb on huvitatud ka järgmisel aastal teatud rallidel kihutama ja see on ka meie esimene eesmärk. Samas sõltub kõik sellest, millised finantsid meil sõitjate jaoks jäävad. Paraku on kõik maailmas kallimaks läinud. Meiegi peame suurenenud logistikakulude ja inflatsiooniga tõtt vaatama, samal ajal otsides siis lisaraha, et meelitada võistkondi sõitjaid. See on väga suur väljakutse,» jätkas Millener.

Kuigi M-Spordiga on vahepeal seostatud ka Tänakut, siis 2019. aasta maailmameister on Milleneri sõnul liiga kallis täiendus. Kuigi peale saarlase ühtegi teist tippsõitjad hetkel saadaval pole, ei tähenda see, et M-Sport sõitjaturul kavala rebase kombel ringi ei vaataks.

«Praegu on kõikidel tippsõitjatel lepingud ning kui midagi selles plaanis ei muutu, siis tuleb meil pilgud suunata 2024. aasta suunas, kui sõitjate kontrahtid aeguvad. Meiegi jahime sõitjaid, sest töö ei käi ainult 2023. aasta nimel,» jätkas tiimipealik ning poetas seejärel väga salakavala lause.