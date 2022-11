Meedia: Breen naaseb Hyundaisse

Breen otsustas 2021. aasta lõpus Hyundaist lahkuda, sest M-Sport pakkus talle karjääri esimest täispikka hooaega. Tema parimateks tulemusteks jäid Monte Carlo kolmas ja Sardiinia teine koht. Iirlase tagasitulek Hyundaisse on mõnevõrra ootamatu, kirjutas Motorsport.

Tundub, et Hyundai on leidnud asendajad tiimist lahkuda otsustanud Tänakule ning välja heidetud Oliver Solbergile. Omakorda on vakantseks jäänud üks koht M-Spordis ning Toyotal tuleb leida sõitja Ogier kõrvale, viimase peaks 2023. aastal osalema valitud MM-etappidel.