OTSEÜLEKANNE ⟩ Võru tahab Balti liiga liidrile taas meelehärmi valmistada

Enne mängu:

Tallinna klubi Selver/TalTech on Balti liiga hooaega alustanud suurepäraselt, sest seitsme võidu ja kahe kaotusega on nende päralt liidrikoht. Alla on jäädud just Võrule ja Tartu Bigbankile.

Võrulaste saldo on neli võitu ja neli kaotust, millega ollakse liigatabelis kolmandal real. Sama palju võite ja kaotusi on ka Läti klubidel Jekabpilsil ja Jurmalal. Muide, oktoobri alguses alistas Võru koduväljakul mängides Selver/TalTechi 3:0.

Selver/TalTechi peatreeneri Andres Toobali sõnul on Võru nende jaoks kõige ebamugavam vastane. «Oleme seda juba tunda saanud ja eks ka Tartu mängus oli näha, et Tartul kerge polnud nendega. Võru on hästi agressiivne meeskond ja kui nad saavad oma rünnakud jooksma, on väga raske neid peatada. Peame püüdma neid serviga suruda, et nad ei saaks kiiret mängu mängida. Kui vastuvõtt käes on, siis on nende sidemängija leidnud hästi ründajaid igalt poolt, nii nurgast kui keskelt. Nad on leidnud hea klapi ja neilt ei oodata ehk nii palju võitu, mis võimaldab vabamalt tegutseda ja tulevad suure hurraaga peale,» kommenteeris Toobal vastast.

«Esimeses omavahelises mängus läksime me endast välja, kui asjad ei õnnestunud. Katsume seekord seda vältida. Pühapäevane mäng andis hea tunde, sain mänguaega jagada ja kõigile mingi tunnetuse tekitada,» lisas juhendaja.

Võru meeskonna juhendaja Oliver Lüütsepp näeb oma meeskonnal liidri vastu võimalusi küll. «Et nende vastu edu saavutada, peame me servil kindlasti õnnestuma. Kuigi sealses saalis pole väga mugav servida, siis muud üle ei jää. Nad tuleb võrgust kaugemale saada, vastasel juhul on nad tempoosakonnas väga ohtlikud ja meil läheb keeruliseks,» hindab Lüütsepp oma võimalusi.