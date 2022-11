OTSEÜLEKANNE ⟩ Pärnu VK alustab eurohooaega Lissaboni Sportingu vastu

Pärnu pole kodust Balti liigat kuigi hästi alustanud, sest esimese üheksa kohtumisega on kogutud kaks võitu ja tervelt seitse kaotust. Seitsme klubi konkurentsis ollakse praegu viimasel kohal.

Sporting on Portugali meistrivõistlustel 14 meeskonna hulgas kuues: nende saldo on neli võitu ja kaks kaotust, kolmes viimases kohtumises on aga suudetud vastastele säru teha.