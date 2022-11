Uudise Liverpooli jalgpalliklubi müügist avalikustas The Athletic. Väljaande sõnul on FSG teinud võimalikele ostjatele juba müügiesitluse. FSG on ka varem otsinud võimalusi klubi müümiseks, ent pole tehinguga lõpuni läinud.

«FSG on saanud huviavaldusi kolmandatelt osapooltelt, kes sooviksid saada Liverpooli aktsionärideks. FSG on varemgi öelnud, et õigetel tingimustel kaaluksime klubi müüki, kui see oleks Liverpooli kui jalgpalliklubi huvides. FSG on endiselt täielikult pühendunud Liverpooli edule nii väljakul kui ka väljaspool,» vastas FSG The Athleticu päringule.