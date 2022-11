OTSEBLOGI ⟩ Tartu Bigbank võitis Slovakkias ka teise geimi

Enne mängu:

Kui Tartu Bigbank on tänavu koduliigas kaotusekibedust tundud vaid korra, siis Prešovil Slovakkias nõnda hästi läinud pole. Viie kohtumise järel on neil tabelis kirjas kõigest kaks võitu, millega hoitakse kuuendat ehk eelviimast kohta.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles vastase kohta, et tegu on nendega üsna sarnasel tasemel meeskonnaga. «Midagi lihtsat pole, olen nende hooaja kõik mängud üle vaadanud ja meeskond koosneb ehk laiemale publikule tundmatutest nimedest, ent seal on kas Slovakkia koondises mängivad või koondise piiril olevad mehed ehk kvaliteeti on omajagu,» sõnas ta.

«Sidemängija Samuel Goc on olnud aastaid Slovakkia koondise põhiside, ta harrastab kiiret mängu ja on ka füüsiliselt võimas kuju. Teised kaks, kes on seal otsustajad, on nurgaründajad Lukaš Smolej ja Michal Scerba. Mõlemad on füüsiliselt võimsad, eriti Scerba, kel on ka hea serv. Teda võib võrrelda Võru Matthew Slivinskiga. Võru meeskonnas on üldse slovakkidega mitmeid sarnasusi, seetõttu oli viimane liigamäng nendega meile heaks ettevalmistuseks,» kirjeldas juhendaja vastast.

«Libero Martin Duris on samuti koondise põhimees, kogenud ja teda me serviga püüdma ei lähe, vaid püüame nurki surve alla panna. Murekohaks on neil olnud diagonaalründaja positsioon, kus põhidiagonaaliks on nooruke Erik Gulak, ent tema esitus on olnud vigaderohke, hanitab ja tõste ei klapi. Enamasti vahetatakse ta mingi hetk välja mänguliselt kogenuma, ent mitte nii võimsa Vincent Rzymani vastu. Tempod seal mänge ei otsusta, suurt rünnakuvõimu keskel pole. Pea kogu tiim on üsna võimsa riskeeriva serviga ja saame palju palle päästa ning kaitset mängida. Saal on üsna ebameeldiv, väike ja kaarjas,» rääkis juhendaja.