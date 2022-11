Ukrainale selja keeranud laskesuusataja jätkab karjääri Venemaal

Täiskasvanute hulgas pole Behh liiga palju edu saavutanud. Kokku kaheksal MK-etapil osalenud laskesuusataja parimaks tulemuseks jäi Hochfilzenis peetud jälitussõidu 52. koht. Mullu jäi tema parimaks 77. koht Östersundi sprindis.

Kohe pärast sõja algust põgenes Behh Venemaale, kus asus viivitamatult kodakondsust taotlema. Moskva lähistel elav sportlane andis vajalikud dokumendid sisse maikuus ning nüüd on talle ametlik elamisluba antud. Väljaandele Tass teatas Venemaa laskesuusaliidu esindaja, et nüüd on Behhil võimalik kolme kuu jooksul Venemaa passi taotlema asuda.