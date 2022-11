JAANUS KRIISK ⟩ Karjuv vajadus kehalise hariduse tundide järele ehk ENSV võiks ükskord läbi saada

Ainult teadlik inimene saab aru, et inimese peamine ning ainuke tööandja on tema keha.

Noor inimene peab aru saama, miks mingi asi on kasulik, mingi kahjulik. Lihtsad teaduslik-praktilised põhjendused ja näited. Vältida tuleb keerulist juttu. Miks ja millal midagi süüa ja juua ning ning miks seda või teist mitte. Kuidas arendada erinevaid võimeid, kuidas oskusi, ning mis on kõige sobivam just konkreetsele noorele inimesele. Milleks ja milliseid teste on vaja teha , et teada saada, kas koormus on õige? Ja nii päevast päeva, aastast aastasse tarkust tilgutades saavutaksime päris hea tulemuse.