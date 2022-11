Nooruslik korvpallikoondis investeerib tulevikku

Koondise eilehommikusel treeningul osales 13 mängijat, kellest Siim-Sander Vene saab varsti 32-aastaseks, kuid ülejäänud mehed olid temast seitse või enam aastat nooremad. «Saime valiku jälle laiemaks, siin laagris on uusi mehi, kes saavad kogemusi. Usun, et see tasub ära 2025. aasta EMi valikmängudes,» ütles Toijala.

Aga valik pole tehtud ainult investeerimise pärast. «Olen alati öelnud, et meile on iga mäng tähtis, läheme iga mängu võitma. Need mängijad on sel hooajal klubides näidanud, et saavad hästi hakkama. Räägime [Mikk] Jurkatammest, [Joonas] Riismaast, [Robert] Valgest, [Artur] Konontšukist, [Hugo] Toomist. Nad pole ainult noored ja andekad, nad on mängumehed,» lisas pealik.