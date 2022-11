Ott Tänak vastas, kas olulisem on hea auto või suur palk

Kuulujutud on Hyundaiga lepingu lõpetanud Tänakut viinud nii M-Sporti kui ka Toyotasse. Kokkuleppele pole ta kummagi meeskonnaga veel jõudnud. «Asi ei ole selles, et mida ma saan rääkida. Tegelikult pole mul lihtsalt midagi öelda. Saan öelda, et järgmiseks aastaks pole mul midagi. Vaid aeg näitab, kas midagi tekib,» lausus Tänak.

Samuti on Tänaku puhul räägitud võimalikust vaheaastast, mil ta saaks pereelule keskenduda. «Tahaksin oma elus teha palju asju, kuid tuleb välja selgitada, mis neist võimalikud on. Kuid asi ei ole selles, mida mina tahan, vaid selles, mis on võimalik ning mis on parim nii mulle kui ka minu ümber olevatele inimestele,» jätkas Tänak.