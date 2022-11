Haalandi agent salajasest lepingust: see tuleb maailmarekordiline!

22-aastane Haaland on alates jaanuarist sporditarvete ettevõtete silmis n-ö vabaagent, sest tal lõppes leping Nike’iga.

Sel hooajal on Haaland kandnud nii Nike’i, Adidast kui ka Puma. Kusjuures nimetatud ettevõtted jätsid kõik teised ülesanded tagaplaanile, et teha end Haalandi jaoks saadavaks.

Peagi saab selgeks, kelle Haaland siis valis. «Peagi on meil võimalik avaldada Haalandi uus leping. See on jalgpalliajaloo suurim sponsorleping,» lausus Pimenta väljaandele Globo.

Haaland, kes on Inglismaa kõrgliigas löönud 12 mänguga 18 väravat, on peamiselt skoorinud Nike’i jalanõudes. Kuid aeg-ajalt on ta proovinud ka teiste ettevõtete jalgpallisaapaid.

Jalgpalli senine suurim sponsorleping kuulub Kylian Mbappe’le, kes sidus end Nike’iga kümneks aastaks ning teenib kokku 160 miljonit eurot.

Haaland peaks teenima uue lepingu eest vähemalt 20 miljonit aastas. The Athletic kirjutab, et Haalandil pole mõistlik kellegagi end liiga pikaks siduda, sest turg on pidevas muutumises. Seda teab ka Pimenta.

«Olen kindel, et kui vaatan seda lepingut kolme aasta pärast, siis ütlen, et see on absoluutselt kohutav. Numbrid näitavad turu kasvu ning kindlasti turg mitmekordistub. Peame kindlustama, et mängija saaks sellest õiglase osa,» ütles Pimenta.