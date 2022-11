FIA alustas Jaapani rallil eluohtliku olukorra tekitamise suhtes uurimise

Neljandal katsel oli Craig Breen sõitnud vastu rajapiiret ja katkestanud. Mõni aeg pärast Breeni avariid tühistati neljas kiiruskatse ning algul arvati, et põhjus seisneski Breeni avariis. Tegelikult oli katse poolelijätmise taga palju šokeerivam põhjus.

Nimelt avaldas Sami Pajari, et kiiruskatsel sõitis talle vastu tavaauto. «Kui aus olla, siis ma ei tea, kui viisakas ma olema peaks,» tunnistas ilmselgelt ehmunud Pajari Dirtfishiga rääkides. «Kujuta ette, kuidas see võiks olla, kui sa sõidad rallikiirusel ja korraga näed künkal tavaautot. Kuidas tavaline inimene sellele reageeriks? Võite siit omad järeldused teha,» lisas soomlane.

Pärast ootamist sai Dirtfish vastuse ka FIAlt, kes selgitas, et olukord on uurimise all. «Neljandal kiiruskatsel rikuti väga karmilt ohutusreegleid. Oleme olukorda uurimas. Kohe pärast Craig Breeni avariid pandi välja punane lipp, ent seejärel sattus tavaauto rajale. Õnneks ei toimunud selles olukorras ühtegi avariid ja keegi vigastada ei saanud,» seisis FIA vastuses.