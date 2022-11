Eesti suurimaks korvikütiks kerkinud Kullamäe: peame rohkem peatreeneri jooniseid ellu viima

Eesti alustas küll Kullamäe vedamisel mängu edukalt, kui paari minutiga oldi 8:5 eduseisus, ent seejärel saabus mõõn. Eesti koondise põhitagamees tunnistas, et alguses oli näha meeskonnas kerget närvilisust.

«Alguses ei saanud meeskond ennast väga hästi käima. Mõnele mehele oli see ikkagi esimene kord, kui saab mängida Saku suurhallis suure publiku ees. Õnneks saime ikkagi mängu tagasi, ent võib-olla kulutasime just alguses liiga palju energiat, et mängu tagasi saada,» lausus Eesti parimana 24 punkti visanud Kullamäe pärast kohtumist.