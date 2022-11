Neymar: Katar võib jääda minu viimaseks MMiks

Neymar on mänginud kahel eelmisel MMil, kuid pole ihaldatud tiitlit võitnud. Võimalik, et Katar jääbki viimaseks võimaluseks seda püüda.

«Mängin seda turniiri nii, nagu oleks see mu viimane. Rääkisin oma isaga, et mängin igat mängu nagu viimast, sest kunagi ei tea, mis homme juhtub,» lausus klubijalgpalli PSGs mängiv ründaja.

«Ma ei saa garanteerida, et veel ühel MMil mängin. Ma tõesti ei tea. Võib-olla mängin veel, võib-olla mitte. See oleneb. Koondist ootab ees treenerivahetus ja ma ei tea, kas ma meeldin uuele treenerile,» jätkas Neymar, kes on varem rääkinud, et Brasiilia koondise esindamine on vaimselt kurnav.