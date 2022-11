VIDEO ⟩ Luka Doncic tegi järjekordse hiilgemängu

Hoolimata oma noorest east on Doncic suutnud NBAs kirja saada juba neli 40-punktilist kolmikduublit. Kõigi aegade edetabelis annab see talle kuuenda koha.

Ühtlasi on Doncic tänavuse NBA hooaja punktiliider, olles keskmiselt toonud mängus 34,3 silma. Ent Doncic pole kitsi ja jagab palli ka kaaslastele. Nii on ta keskmiselt kogunud 8,1 korvisöötu, mis on NBA kaheksas tulemus.