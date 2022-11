Latvala: järgmisel hooajal uusi MM-tiitleid võita pole lihtne

Latvala on Toyota tiimipealik olnud kaks aastat ning teist aastat järjest juhtis ta meeskonna sõitjate ja võistkondliku MM-tiitlini. Soomlane ennustab, et järgmisel aastal läheb võitlus karmimaks, sest Hyundai meeskond on oma uue Rally1-auto saanud paremasse vormi.

«Meil ​​oli järjekordne superaasta järjest. Järgmisel hooajal uusi MM-tiitleid võita pole lihtne. Aasta lõpus nägime, et Hyundai oli tõesti tugev. Kindlasti on järgmisel aastal sarnaseid tulemusi raskem saavutada. Peame lihtsalt jätkama tööd ja tegema asju koos. Kõige tähtsam on, et jääme ühtseks ja jagame infot. See on edu võti,» ütles Latvala rallit.fi-le.

Pärast MM-hooaja lõppu on kõigi pilgud suunatud sõijtateturule. Toyota vajab Hyundaisse siirduvale Esapekka Lappile asendust. Üks variantidest on, et Jaapani meeskond ei peagi uut sõitjat palkama, sest nad ülendavad seni juuniortiimi kuulunud Takamoto Katsuta valitud etappideks Sébastien Ogier’st vabaks jäävasse autosse.