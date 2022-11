VIDEO ⟩ Verstappen eiras tiimikäsklust, Perez oli nördinud: Max näitas, kes ta tegelikult on

Verstappen rikkus oma võistluse seitsmendal ringil, kui põrkas kokku Lewis Hamiltoniga. Mõlema mehe võistlus sai jätkuda, kuid Verstappenile määrati viiesekundiline karistus. Lõpuks sai Hamilton debüütvõidu võtnud George Russeli järel teisel koha, Verstappen oli kuues.

Perez oli enamuse võistlusest kinni poodiumikohas, kuid viimastel ringidel tulnud turvaauto rikkus Red Bulli sõitja taktika. Tal olid lõpuringidel võrreldes konkurentidega kehvemad rehvid ning ta lubas Verstappeni endast mööda, et hollandlane saaks konkurente püüda.

Verstappen ei saanud sellega hakkama ning tiim oli varasemalt Pereile lubanud, et Verstappen annab talle koha tagasi. Finišisirgel hollandlane hoogu maha ei võtnud ning eiras võistlusinseneri käsklusi.

Kui Verstappenilt küsiti, mis juhtus, vastas ta: «ma rääkisin teile juba eelmine kord. Te ei küsi minult selliseid asju, on selge? Ma juba olen teile oma seisukohta põhjendanud ja jään sellele kindlaks.» Hiljem keeldus Verstappen meediale selgitamast, millised need põhjused on.

Tiimiraadios oli kuulda, kuidas meeskonnapealik Christian Horner Perezi ees vabandas. Perez vastas: «Max näitas, kes ta tegelikult on.» Ärritunud Perez ütles hispaaniakeelsele meediale: «ma arvan, et Verstappen on võitnud kaks MM-tiitlit tänu mulle.»

Verstappen on MM-tiitli juba varem kindlustanud, Perez läheb viimasele etapile Abu Dhabis vastu 290 punktiga. Sama palju on kogunud ka Charles Leclerc (Ferrari), kel on võite rohkem, seega on monacolane hetkel teisel kohal.