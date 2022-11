OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank vajab eurosarjas edasipääsemiseks võitu

Enne mängu:

Tartu vajab edasipääsuks 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu korral mängitakse kuldne geim.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütles pärast avakohtumist, et on kogu meeskonna tegutsemises pettunud, ent tõdes pärast põhjalikumat abnalüüsi, et reageeris üle. «Kui annad minut pärast 2:0 eduseisust kaotatud mängu intervjuu, siis tunduvad asjad vahel väga halvad. Pärast pikemat analüüsi ja korduvalt mängu üle vaadates saan öelda, et me ei mänginud tegelikult kehvasti, vaid olime episoodiliselt kehvad. Teatud hetkedel näitasime oma parimat mängu,» selgitas peatreener.

«Tegu on sarnasel tasemel meeskondadega ja edu saavutab see, kes oma asjad paremini käima saab ja rohkem võitleb. Meil polnud avamängus ka kõige parema silmanägemisega kohtunikud, punkte ei võetud ainult vastaselt, vaid ka meilt. Õnn ja napid valed otsused omavad sellises mängus suurt kaalu,» vaatas juhendaja avakohtumisele tagasi.

Rikbergi juhendatav meeskond on erinevalt esimesest mängust saanud nüüd nädal aega rahulikult treenida. «See on väga suur erinevus, sest enne võõrsilmängu oli meil väga tihe mängugraafik ja me ei läinud sinna mõistliku treeningrütmi pealt. Nüüd oleme saanud keskenduda sellele ühele kohtumisele ja oleme teinud kõiki asju suunitlusega homseks, sellega olen väga rahul. Täna õhtul on olulisim trenn, mis näitab, millises seisus mehed on.»