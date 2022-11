Neuville viskas Tänaku kohta nalja

Neuville on praegu ainukene, kes ametlikult järgmisel hooajal Hyundais sõidab. Kuuldavasti on meeskonnaga liitumas veel Esapekka Lappi, kes saab endale Tänaku koha. Kolmandat ralliautot peaksid jagama Dani Sordo ja Teemu Suninen.

«Ma arvan, et tugevaim meeskonnakaaslane on kahjuks tiimist lahkunud. Seega mida me teha saame? Jätkame võitlust. Me mõlemad võitlesime, aga tema andis veidi varem alla kui mina,» sõnas Neuville.