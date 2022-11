Manchester Unitedi legend: ma ei saa enam Ronaldot välja vabandada

37-aastane Ronaldo andis intervjuu, kus kritiseeris Manchester Unitedit ning tunnistas, et tal puudub austus peatreener Erik ten Hagi vastu.

Kui tavaliselt on Ferdinand seisnud Ronaldo selja taga, siis antud intervjuu ületas ka tema jaoks piiri. «Tema kaitseks ei ole võimalik välja astuda. Sügaval sisimas tean, et see intervjuu on toodetud ainult ühel põhjusel – et ta saaks klubist lahkuda,» sõnas ta.

«Armastuslugu Manchester Unitedi ja Cristiano vahel on minu silmis lõppenud. Ma ei usu, et siit on enam tagasiteed. Ma ei usu, et klubi ta tagasi võtab ja ma ei arva, et ta tagasi tulla tahabki. Intervjuu toodeti ainult ühel põhjusel,» jätkas Ferdinand.

Kui varasemad tujutsemised on Ferdinand Ronaldole andestanud ja teda kaitsenud, siis enam mitte. «Kuni selle intervjuuni kaitsesin teda ja ütlesin, et klubil on suur vastutus asju paremini kommunikeerida,» lausus Ferdinand.