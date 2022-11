ANALÜÜS ⟩ Ajalugu on pöördunud, Soome korvpall koolitab nüüd Eesti oma

1 Soome süsteem töötab väga hästi

Eesti koondise soomlasest peatreener Jukka Toijala osutas, et vastasmeeskonnas oli seitse tema kaasmaalast, kes mängisid septembris EMi veerandfinaalis. «Soomel on süsteem toiminud 15 aastat. Põhimängijad on olnud koos mitu-mitu-mitu trenni ja mängu. Kui vaatad meie koosseisu, siis mõni astub koondises alles esimesi samme. Selle tasemega harjumine võtab veel aega.»