Ronaldo poolt troonilt kukutatud ründetuus loobus Katari MMi kutsest

Üks sellistest on näiteks endine Iraani koondise ründaja Ali Daei, kes loobus äsja FIFA poolt talle saadetud avatseremoonia kutsest. Erinevalt paljudest teistest ei seisne Daei põhjused aga emiiririigis, vaid ta lähtus otsuse tegemisel hoopis koduriigis toimuvast.

Nimelt on Iraanis septembri keskpaigast toimumas üleriigilised protestid, mis said alguse, kui 22-aastane Mahsa Amini suri politsei vahi all viibides. Noor naine võeti ametivõimude poolt kinni, kuna kandis lühikest soengut ja tal puudus pearätt. Viimane on Iraanis naistel aga kohustuslik. Protestijate sõnul põhjustasid just politseinikud Amini surma ja kasutasid ta peal erinevaid piinamisvõtteid.

Daei ühes endiste koondislaste Ali Karimi ja Mehdi Mahdavikiaga on terve selle aja väljendanud oma poolehoidu protesteerijatele ning see on ka põhjus, miks ta Katari MMi kutsest loobus.

«Ajal, mil enamik meist ei tunne end hästi, loobusin ma FIFA-poolsest kutsest oma abikaasa ja tütardega MMi külastada. Selle asemel kavatsen teiega koos kodumaal olla ja avaldada oma kaastunnet kõikidele, kes on sel keerulisel ajal mõne lähedase kaotanud. Loodan, et Iraani ja iraanlaste jaoks on paremad päevad veel ees,» kirjutas Daei ühismeediasse.